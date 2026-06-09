Wezîrê Bazirganiyê Bolat: "Amadekariyên me yên ji bo vekirina Deriyê Gumrikê yê Îslahiyeyê temam in"

Ekip
09 Hezîran 2026•Rojanekirin: 09 Hezîran 2026
Wezîrê Bazirganiyê Omer Bolat wiha got: "Amadekariyên me yên ji bo vekirina Deriyê Gumrikê yê Îslahiyeyê temam in, em ê bi hev ra bixebitin ku mizgîniya vekirina wê di demeke zûtir da bidin."
"Civîna Aboriyên Bajarên Gazîentab-Heleb"ê ya ku bi pêşengiya Ajansa Anadoluyê (AA), rêvebiriya Walîtiya Gazîentabê, mazuvaniya Şaredariya Bajarê Mezin a Gazîentabê û alîkariya Kalyon Înşaet û SANKO Holdîngê va tê lidarxistin, li Gazîentabê dest pê kir.
Civîn li Navenda Kongre û Hunerê ya Maverayê ya Zanîngeha Gazîentabê hat lidarxistin.
Waliyê Gazîentabê Kemal Çeber, Şaredara Bajarê Mezin a Gazîentabê Fatma Şahîn, Alîkarê Waliyê Helebê Mehmûd Şahade û Serokê Lijneya Rêveberiyê û Midûrê Giştî yê AAyê Serdar Karagoz axaftinên destpêkê kirin.
Piştî axaftinên destpêkê bi moderatoriya Dîrektorê Nûçeyên Aborî-Fînansê yên AAyê Serhat Akan rûniştina ewil a bi sernavê "Ji bo Tirkiye û Sûriyeyê di Bazirganiyê da Asoyên Nû" çêbû.
Wezîrê Bazirganiyê Omer Bolat û Wezîrê Aborî û Pîşesaziyê yê Sûriyeyê Mihemed Nîdal eş-Şaar di rûniştina bi sernavê "Ji bo Tirkiye û Sûriyeyê di Bazirganiyê da Asoyên Nû" da axivîn.
- "Amadekariyên me yên ji bo vekirina Deriyê Gumrikê yê Îslahiyeyê temam in"
Wezîr Bolat bal kişand ser jinûvaavabûna Sûriyeyê û wiha got: "Sûriyeyê di demeke kurt da aştiya xwe ya navxweyî çêkir, yekparetiya axa xwe pêk anî û ji hêla siyasî va dest bi pêvajoyeke bi îstiqrar kir. Li Sûriyeyê pêşîniya me ya yekem, parastina yekparetiya dewletê, yekîtiya neteweyî û axê ye."
Wezîr Bolat der barê têkiliyên di navbera Sûriye û Tirkiyeyê da jî axivî û wiha pê da çû: "Me hedef danî ku heta destpêka salên 2030î bazirganiya di navbera Tirkiye û Sûriyeyê da bigihêje 10 milyar dolarî. Em mitabiq in ku banqeyên Tirk li Sûriyeyê banqeyê vekin, li ser rêziknameyê xebat tên kirin. Ji bo çapkirina yekeya pereyê neteweyî yê Sûriyeyê guftûgo dewam dikin. Amadekariyên me yên ji bo vekirina Deriyê Gumrikê yê Îslahiyeyê temam in, em ê bi hev ra bixebitin ku mizgîniya vekirina wê di demeke zûtir da bidin."
- "Tirkiye şirîkê me yê siruştî ye"
Wezîrê Aborî û Pîşesaziyê yê Sûriyeyê Mihemed Nîdal eş-Şaar jî anî ziman Tirkiye û Sûriye wek şirîk in û qedera wan yek e û wiha axivî: "Tirkiye şirîkê me yê siruştî ye. Em bi wî çavî lê mêze dikin. Me bi Tirkiyeyê ra qedera xwe kiriye yek. Ji bo ku em her tim bibin dost, çi ji destê me tê em ê bikin. Divê Tirkiye û Sûriye bibin çavkaniya hevpar a hilberînê. Ji bo ku li Sûriyeyê têkiliyên domdar, lihevhatî û aboriya xurt werin danîn, em hewl didin."