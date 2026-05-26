Tirkiye wê di binê baranê da Eyda Qurbanê pîroz bike

Fatma Sevinç Çetin
26 Gulan 2026•Rojanekirin: 26 Gulan 2026
Di Eyda Qurbanê da li tevahiya welêt baran tê texmînkirin.
Pisporê Texmîna Hewayê yê Midûriya Giştî ya Meteorolojiyê ya Wezareta Hawirdor, Bajarvanî û Guherîna Av û Hewayê Fevzî Burak Tekîn der barê rewşa hewayê ya hefteya ku Eyda Qurbanê tê da ye da daxuyanî da.
Tekîn diyar kir ku li gor nirxandinên dawîn, di 4 rojên pêş da li tevahiya welêt barana gur, tavî û teyrok tê payîn, sibê li piraniya mezin a Tirkiyeyê hewa wê ewrsayî û kêmewrayî be.
Tekîn daxuyand ku sibê li Başûrê Egeyê, Rojavayê Behra Spî, aliyê hundir ê Rojhilata Behra Reş û li Îdir û derdora Qersê baran wê bibare, pêncşema ku roja duduyê eydê ye jî welêt wê bikeve binê tesîra baraneke nû.