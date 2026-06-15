Serokomar Erdogan: "Tirkiyeyê dest pê kiriye ku bibe dilê dîplomasiya navneteweyî"
Serokomar Recep Tayyîp Erdogan wiha got: "Tirkiye bi tenê rêwîtiyeke balafirê ya 4 saetan va li navenda 67 welatên ku 1,5 milyar mirov lê dijîn, dest pê kiriye ku bibe dilê dîplomasiya navneteweyî"
Ekip
15 Hezîran 2026•Rojanekirin: 15 Hezîran 2026
ANKARA
Serokomar Recep Tayyîp Erdogan wiha got: "Tirkiye bi tenê rêwîtiyeke balafirê ya 4 saetan va li navenda 67 welatên ku 1,5 milyar mirov lê dijîn, dest pê kiriye ku bibe dilê dîplomasiya navneteweyî."
Serokomar Erdogan beşdarî Merasîma Vekirina Balafirgeha Enqereyê û Rêyên Girêdanê ya ku li Etîmesgutê hat lidarxistin bû û di merasimê da axivî.
Erdogan behsa pêvajoya 'Sedsala Tirkiyeyê' kir û wiha got: "Di rêya ku diçe 'Sedsala Tirkiyeyê' da em ê destûrê nedin ku tu kes me ji armancên me dûr bixe, motîvasyona me kêm bike an jî yekbûna me xera bike."
Serokomar Erdogan anî ziman Tirkiyeya ku li navenda 67 welatan e dest pê kiriye ku bibe dilê dîplomasiya navneteweyî û wiha dewam kir: "Tirkiye bi tenê rêwîtiyeke balafirê ya 4 saetan va li navenda 67 welatên ku 1,5 milyar mirov lê dijîn, dest pê kiriye ku bibe dilê dîplomasiya navneteweyî."
Serokomar Erdogan: "Tirkiyeyê dest pê kiriye ku bibe dilê dîplomasiya navneteweyî"