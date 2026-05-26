Serokomar Erdogan: "Tirkiye wekî giraveke îstiqrarê derdikeve pêş"

Mikail Bıyıklı
26 Gulan 2026•Rojanekirin: 26 Gulan 2026
Serokomar Recep Tayyîp Erdogan got, "Vê serdema ku li herêma me qeyran hene Tirkiye bi aborî, personelên xwe yên jêhatî û eniya xwe ya navxweyî ya qewî wekî giraveke îstiqrarê derdikeve pêş."
Serokomar Erdogan ji bo Eyda Qurbanê peyameke vîdyoyî weşand.
Erdogan di peyama xwe da eyda milet pîroz kir û got, "Ez ji Xwedayê mezin ra şikir dikim ku hişt em bi tenduristî û aramî bigihêjin eydeke din."
Serokomar Erdogan diyar kir tevî agirbestê jî Îsraîl ji Xezeyê bigire heta Şerîaya Rojava, ji Qudsa Rojhilat bigire heta Libnanê dagirkerî, wêrankirin û qetlîamên bêwijdanî didomîne.
Erdogan destnîşan kir bandora şer ya ji ber provokasyon û planên Îsraîlê ji enerjiyê heta çandiniyê, ji bazirganiyê heta veguhastinê, ji aboriyê heta ewlehiyê di gelek qadan da tê dîtin.
Serokomar Erdogan di peyama xwe da got, "Vê serdema ku li herêma me qeyran hene Tirkiye bi aborî, personelên xwe yên jêhatî û eniya xwe ya navxweyî ya qewî wekî giraveke îstiqrarê derdikeve pêş. Tevî rexne û astengiyan jî bi taybetî jî di pîşesaziya parastinê da em berhemên polîtîkayên ku 23 sal in di her warî da dimeşînin, distînin."
Erdogan diyar kir bi zêdebûna îxracata parastin û fezayê ku ji 248 milyon dolarî derket 10 milyar dolarî, Tirkiye çîrokeke serkeftinê dinivîse ku li cîhanê kêm tê dîtin.
Serokomar Erdogan got, "Piştî ku ew ewrên tozên yên li dora me belav bibin, bi îzna Xwedê Tirkiye wê bibe yek ji sitêrkên geş yên serdema nû. Em ji bo vê yekê her tiştê ku pêwîst e dikin."
Erdogan di peyama xwe da ji bo pêvajoya "Tirkiyeya Bêteror" jî got, "Biryardariya me ya ji bo xilaskirina miletê me ji vê belayê didome ku zirara wê ji 2 trilyon dolarî zêdetir e. Em di vî warî da pêşva diçin."