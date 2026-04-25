Serokomar Erdogan: "Tekane çareseriya ji bo ewlehiya Stenbolê veguherîna bajarî ye"

Fatma Nur Duman Arı
25 Nîsan 2026•Rojanekirin: 25 Nîsan 2026
Serokomar Recep Tayyîp Erdogan der barê veguherîna bajarî got, "Tekane çareseriya ji bo ewlehiya Stenbolê veguherîna bajarî ye. Ji vê yekê girîngtir û lezgîntir tu rojeveke sereke ya Stenbolê tuneye."
Erdogan li Baxçeyê Gel ya Balafirgeha Ataturkê beşdarî "Merasima Peşavêtinê ya Stenbolê ya Mêvandar" bû.
Serokomar Erdogan diyar kir ku bi rêya TOKÎyê heta niha bi tevahî milyonek û 762 hezar xaniyên civakî ji bo miletê xwe çêkirine.
Erdogan bal kişand ser girîngiya veguherîna bajarî û got, "Heta îro me li Stenbolê 986 hezar û li seranserê Tirkiyeyê jî 2 milyon û 262 hezar beşên serbixwe veguherandine. Li Stenbolê di hewldanên veguherîna bajarî da pêvajoya çêkirina 232 hezar û 533 beşên serbixwe û pêvajoya projeya 125 hezar beşan berdewam dike."
Erdogan bang ji bo welatiyan kir û got, "Werin û ji kampanya û derfetan sûd werbigirin. Berî ku pir dereng bibe, ji bo veguherîna avahiyên xwe tevbigerin."
Serokomar Erdogan muxalefetê rexne kir û wiha axivî, "Rojeva me ew e ku em ji bo Stenbolê û hemû bajarên xwe kevir bidin ser kevir. Rojeva wan jî avakirina bircên pereyan e."
Erdogan got ku "Mirovên qerase wezîfeya xwe terikandine û di roja Eyda Zarokan da pişta xwe didin Tîma Mehteranê ya ji zarokan pêk tê."
Serokomar Erdogan der barê Xaniyên Civakî yên Kirê da got, "Em bernameya xwe ya Xaniyên Civakî yên Kirê li Tirkiyeyê ewil li Stenbolê didin destpêkirin. Em pergala kirêkirinê bi rêya TOKÎyê ava dikin."