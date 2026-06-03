Serokomar Erdogan: Rola Tirkiyeyê ya di dabînkirina vejena kurewî da qewîn bûye
"Krîza bi navend Îran a di 28ê Sibatê da dest pê kir û hê jî çareser nebûye, rola Tirkiyeyê ya di dabînkirina vejena kurewî da qewîn kiriye"
Önder Beyter
03 Hezîran 2026•Rojanekirin: 03 Hezîran 2026
Türkiye, Ankara
ANKARA (AA) - Serokomar Recep Tayyip Erdogan got, "Krîza bi navend Îran a di 28ê Sibatê da dest pê kir û hê jî çareser nebûye, rola Tirkiyeyê ya di dabînkirina vejena kurewî da qewîn kiriye.",
Serokomar Erdogan beşdarî Merasima Vebûna Komî ya Veberhênanên Vejena Lixwevegerê ya Sala 2025an bû û axaftinek kir.
Erdogan di axaftina xwe da bal kişand ku Tirkiye bi taybetî li gorî rûdanên rojane pir eşkere dixûyê ku di qada vejenê da li herêma xwe wekî navend e û wiha dewam kir:
"Krîza bi navend Îran a di 28ê Sibatê da dest pê kir û hê jî çareser nebûye, rola Tirkiyeyê ya di dabînkirina vejena kurewî da qewîn kiriye. Heta çend mehan berê di aboriya kurewî da xwetekûzkirin dihat çaverêkirin lê krîza Hurmuzê her ku dirêjtir dibe, gelek welat xwe ji bo resesyonê amade dikin. Bi şerê Rûsya-Ukraynayê ra, girtina Hurmuzê ev daye fêmkirin ku ewlehiya temînkirina vejenê ne tenê mijara pêşketinê ye, mijara serwerî û ewlehiya neteweyî ye."
Serokomar Erdogan destnîşan kir ku armanca polîtîkaya wan ya vejen û kanê ya neteweyî û stratejiya wan ya bêtir xwemalî û lixweveger, sifirkirina pevgirêdayîbûna bi derva ra ya di vejenê da ye û wiha got, "Em giringiyeke mezin didin cûrbecûrkirina çavkaniyên vejenê, zêdekirina berhemdariyê û nirxandina çavkaniyên vejenê yên xwenûkirî."
Serokomar Erdogan der heqê reqamên pêşketinê yên çaryeka ewil da jî wiha got, "Aboriya me digel ku rastî tengasiyan hatibe jî 23 çaryek in ku pêşketina xwe domand, em dixwazin vê pêşketinê di 2026an jî bidomînin. Em ê teslîmî wan kesên ku hesasiyetên jîngehê yên gelê me îstismar dikin û hewl didin veberhênanên me yên vejena xwenûkirî sabote bikin, nebin."
Erdogan her wiha der heqê mixalefeta sereke da jî wiha nirxandin kirin, "Ne bi meseleyên welêt ra eleqedar dibin ne jî wê yekê dişopînin ka li dinyayê çi diqewime, di rojeva wan da bi tenê şerê paldankê heye. Heya ev derûniya nexweş a ku mixalefeta sereke kiriye hêsîrê xwe, neguhere; wisa tê fêmkirin ku wê rojekê her kesî têxin hedef."