Serokomar Erdogan: "Pirsgirêka me ya ewlehiya erza xurekê tuneye"
Serokomar Recep Tayyîp Erdogan got, "Plansaziya hilberînê di serî da, bi saya serê sepanên me cîbicî kirin, şikir halêhazir pirsgirêka me ya ewlehiya erza xurekê tuneye"
Barış Gündoğan
12 Gulan 2026•Rojanekirin: 12 Gulan 2026
photo: Erçin Ertürk / AA
Türkiye, Ankara
Serokomar Recep Tayyîp Erdogan got, "Plansaziya hilberînê di serî da, bi saya serê sepanên me cîbicî kirin, şikir halêhazir pirsgirêka me ya ewlehiya erza xurekê tuneye."
Serokomar Erdogan di "Bernameya Roja Cotkaran ya Dinyayê" da axivî.
Serokomar Erdogan diyar kir di demên dawî da dibînin ku têgeha neteweperweriya xwarin û xurekê li seranserê cîhanê belav dibe û got Tirkiye tevdîrên xwe yên dijî vê yekê ji berê da hildide.
Erdogan di axaftina xwe da got, "Me bi polîtîkaya xwe ya derva ya hevseng va welatê xwe ji xeleka agirîn ya dorbera me pêçaye parast û me ewlehiya xurekê ya 86 milyon welatiyên me pêk anî. Me di çandiniyê da dabînkirina gubre û madeyê xam yê gubreyê ji xwe pêk anîbû, stoqên me yên gubreyê tekûz in. Ji roja ewil da ji bo pevçûnên ku bandorê li Îran û welatên Kendavê yên dostên me ne dike, bandorê li hilberîna me ya çandiniyê jî neke, em hişyar tevdigerin."
Serokomar Erdogan diyar kir, di mijara avdanê da pirsgirêka wan tuneye û got "Hilberîna me ya nebatî ku pêrar ji ber şexte û hişkesaliyê daket, dê dîsa bilind bibe. Plansaziya hilberînê di serî da, bi saya serê sepanên me cîbicî kirin, şikir halêhazir pirsgirêka me ya ewlehiya erza xurekê tuneye."
Erdogan destnîşan kir ku îsal sînorê piştgiriya projeyan zêde kirine û wiha got, "Ji bo projeyên ji 100 hezar lireyî heta 30 milyon lireyî, em ê ji sedî 50 heta 70ê alîkariya hîbeyê bidin."
Serokomar Erdogan diyar kir ku rêzikname û mekanîzmayên piştgiriyê yên nû jî bicih tînin da ku pêşî li ber kêmbûna xwarin û xurekê ya pêşerojê bigirin û wiha peyivî, "(Bo cotkaran) Em ê, 24 meh bê lêveger, heta 7 salan bi wade, li gorî mezinahiya projeyê heya 10 milyon dolarî derfeta fînansmanê ji bo kargehên xwe dabîn bikin. Em ê ji bo cotkarên me yên ku hilberîna bingehîn dikin û di krediyê da pirsgirêk derdikeve pêşiya wan, derdora 500 milyon dolarî hecma krediyê pêk bînin. (Piştgiriya krediyê) Ev wê ji bo 400 hezar cotkarên me rêyên nû veke ku berhemên xwe bifiroşin û wê ji bo 250 hezar welatiyên me derfetên kar yên nû çêke."
Serokomar Erdogan: "Pirsgirêka me ya ewlehiya erza xurekê tuneye"