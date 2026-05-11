Serokomar Erdogan: "Me dawî li her cure îmtiyaz û cudakariyê anî"

11 Gulan 2026•Rojanekirin: 11 Gulan 2026
Serokomar Erdogan li Enqereyê beşdarî Merasîma 158emîn Salvegera Avabûna Şûraya Dewletê û Roja Daraza Îdarî ya ku li Şûraya Dewletê hat lidarxistin bû û li wir axivî.
Erdogan anî ziman ku wan hemû îmtiyaz û cudakarî ji holê rakiriye û wiha axivî: "Me dawî li her cure îmtiyaz û cudakariyê anî, me têlên bi kelem yên ku di navbera cumhur û komarê da hatibûn danîn rakir û avêt."
Serokomar Erdogan destnîşan kir ku midaxaleyeke neqanûnî ya di bikaranîna rayeya darazê da ne xweş e û wiha got: "Tu midaxaleyeke neqanûnî ya di bikaranîna rayeya darazê da xweş nayê qebûlkirin û nayê efûkirin."
Erdogan got hewcedarî bi destûreke bingehîn a nû heye û wiha dewam kir: "Tevî çar destûrên bingehîn ên piştî Qanûna Esasî hatine çêkirin jî, destûreke bingehîn a baş a ku miletê Tirk hesreta wê dikşîne hê jî pêk nehatiye. Destûreke bingehîn a nû, berfireh, azadîxwaz û sivîl li ber me ye û derfetê dide me ku em demokrasiya xwe ji jêrê, heta jorê bi awayekî rast ava bikin. Bi destûreke bingehîn a wiha va, ez bawer dikim ku em ê bikaribin bigihêjin mantiqeke hiqûqê ya bilind a ku hem hiqûq, hem demokrasî, hem dewlet û hem jî milet diparêze."