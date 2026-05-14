Serokomar Erdogan li Qazaxistanê bi merasima fermî hat pêşwazîkirin

Özcan Yıldırım
14 Gulan 2026•Rojanekirin: 14 Gulan 2026
Serokomar Recep Tayyip Erdogan li Astanaya paytexta Qazaxistanê li Qesra Serxwebûnê ji hêla Serokomarê Qazaxistanê Comert Toqayev bi merasima fermî hat pêşwazîkirin.
Piştî ku herdu serokomar derbasî salona merasimê bûn, bandoya eskerî sirûdên neteweyî yên herdu welatan lê dan. Paşê Serokomar Erdogan silav da yekeya merasimê.
Piştî teqdîma heyetan, herdu lîderan destê hev givaştin û poz dan çapemeniyê. Piştra Erdogan û Toqayev derbasî hevdîtina dualî bûn.
Piştî hevdîtina dualî, Erdogan dê serokatiya Civîna 6em a Konseya Hevkariya Stratejîk a Astbilind a Tirkiye-Qazaxistanê bike.
Her wiha Erdogan û Toqayev dê beşdariya merasima îmzekirina peymanan û civîna çapemeniyê ya hevbeş bikin.
Wezîrê Karên Derva Hakan Fîdan, Wezîrê Perwerdeya Neteweyî Yusuf Tekin, Wezîrê Parastina Neteweyî Yaşar Guler, Wezîrê Pîşesazî û Teknolojiyê Mehmet Fatih Kacir, Wezîrê Bazirganiyê Omer Bolat, Serokê Konseya Rîspiyên Teşkîlata Dewletên Tirk (TDT) Bînalî Yildirim, Serokê Pîşesaziya Parastinê ya Serokomariyê Haluk Gorgunê, Serokê Ragihandina Serokomariyê Burhanettin Duran û Serşêwirmendê Serokomar Berpirsê Polîtîkaya Derva û Ewlekariyê Akif Çagatay Kiliç û her wiha alîkarên serokê giştî yê AK Partiyê jî di merasimê da amade bûn.