Serokomar Erdogan: "Em biryardar in ku pêvajoya 'Tirkiyeya Bêteror' bigihînin dawiyê"
Serokomar Recep Tayyîp Erdogan got, "Em biryardar in ku pêvajoya 'Tirkiyeya Bêteror' ya ku yek ji destkeftiyên me yên herî mezin e, bi aqilê selîm, hişmendî û ji dil bigihînin dawiyê"
Huzeyfe Tarık Yaman
20 Gulan 2026•Rojanekirin: 20 Gulan 2026
Türkiye, TBMM
Serokomar Recep Tayyîp Erdogan got, "Em biryardar in ku pêvajoya 'Tirkiyeya Bêteror' ya ku yek ji destkeftiyên me yên herî mezin e, bi aqilê selîm, hişmendî û ji dil bigihînin dawiyê."
Erdogan di Civîna Koma Meclisê ya AK Partiyê da axivî.
Serokomar Erdogan diyar kir bi xemgînî dibînin ku CHPya bi damezirandina komarê pesnê xwe dide, di destê çend kesên bêkêr da bûye partiyeke ku hilbijêrên xwe dide şermê û wiha axivî, "Serokê Giştî yê CHPyê ku heqaretê siyaset dihesibîne, bi gotinên xwe yên bêwate yên ku ciwanan biçûk dibîne, di nezera me da qîmeta wî tuneye. Di çavê AK Partî û Îtîfaqa Cumhur da temamê ciwanên vî welatî yek in, hevseng in, bi heman radeyê layiqê hezjêkirin, xizmet û mihebetê ne. Kesên ji bo veşartina gendiya xwe ciwanan weke amûreke îstismarkirinê dibînin, ji têkiliya ji dil û can ku AK Partiyê bi ciwanan ra daniye, çavnebariyê dikin."
Erdogan destnîşan kir ev tevger ne ji bo berjewendiya şexsî ye û wiha got, "Ev tevger ji destpêkê va ji bo doza milet, welat, Tirkiyeyeke mezin û ummetê ye. Em ê bêyî ku serê xwe daynin, teslîm bibin, biwestin û dev jê berdin, em ê di rêya ku em bawer dikin rast e da bimeşin."
Serokomar Erdogan diyar kir biryardar in ku pêvajoya 'Tirkiyeya Bêteror' ya ku yek ji destkeftiyên me yên herî mezin e, bi aqilê selîm, hişmendî û ji dil bigihînin dawiyê û wiha axivî, "Înşellah bi Îtîfaqa Cumhur ra ku me di şeva 15ê Tîrmehê da li meydanan ava kir, em ê serkeftin û serketinên nû bi dest bixin. Saziyên peywendîdar yên dewleta me bi baldarî li ser rêbazên cuda dixebitin da ku pêvajoya jiholêrakirina rêxistinê bileztir bikin."