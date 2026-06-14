Serokomar Erdogan bi têlefonê serxweşî da malbata Axayê Waliyê Kerkûkê

Merve Yıldızalp Yormaz
14 Hezîran 2026•Rojanekirin: 14 Hezîran 2026
Serokomar Recep Tayyip Erdogan ji ber wefata Seman Kenan Axayê bavê Mehmet Seman Axayê Waliyê Kerkûkê serxweşî da malbatê.
Di peywendiya têlefonî ya Kurşad Zorluyê Alîkarê Serokê Giştî yê AK Partiyê û Serokê Peywendiyên Digel Dewletên Tirk da, Serokomar Erdogan serxweşî da Heyfa Axaya diya Axayê Waliyê Kerkûkê.
Serokomar Erdogan di peywendiya têlefonî da wiha got, "Serê we sax be. Xwedê sebrê bide. Mekanê wî cenet be. Silav ji Kerkûkê ra. Rebê min yar û alîkarê we be. Emanetî Xwedê bin."
Heyfa Axaya dayik jî sipasiya Serokomar Erdogan kir û wiha got, "Xwedê ji we razî be. Emrê we dirêj be. Hûn bavê me ne. Ez têm destê we. Emanetî Xwedê bî Serokê min."
Ji xeynî Zorlu, Zafer Sarikayayê Alîkarê Serokê Giştî yê AK Partiyê yê Berpirsê Peywendiyên Derva, Fuat Oktayê Serokê Komîsyona Karên Derva ya TBMMyê û Osman Gokçekê Parlamenterê Enqereyê jî li Balafirgeha Esenbogayê beşdarî merasima birêkirina termê Axa yê li Enqereyê, bûn.