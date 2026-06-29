Serokê Ragihandinê Duran bertek nîşanî biryara Îsraîlê ya li ser îdiayên Ermeniyan ên ser bûyerên 1915an da

Cankut Taşdan
29 Hezîran 2026•Rojanekirin: 29 Hezîran 2026
Serokê Ragihandina Serokomariyê Burhanettîn Duran li ser hesabê xwe yê medyaya civakî daxuyanî da û bertek nîşanî biryara hikûmeta Îsraîlê ya li ser îdiayên Ermeniyan ên ser bûyerên 1915an da.
Duran di daxuyaniya xwe da wiha got:
"Rêvebiriya Îsraîlê bêyî ku bêjin dergûş, jin, kal û pîr in, bi deh hezaran sivîlên bê sûc û guneh kuştin û komkujiya herî wehşî ya sedsala 21emîn kirin. Heman rêvebirî curet dike ku bûyerên dîrokî wekî çekeke siyasî bi kar bîne. Ev jî durûtî ye. Îsraîlê bûyerên 1915an qaşo wekî 'nîjadkujî' nas kiriye. Bi vê naskirinê va dixwazin xwîna mesûmên Filistînî ya ku pekiyaye destê wan, terora dewletê ya ku li Rojhilata Navîn kirin û sûcên mirovahiyê yên ku bê perwa kirin, binixumin. Loma hewildaneke wisa pûç didin.
Yên ku qala berpirsiyariyên exlaqî û dîrokî dikin, îro bê navber nexweşxaneyan, dibistanan, îbadetxaneyan û kampên penaberan bê navber bombebaran dikin, hiqûqa navneteweyî binpê dikin. Pêkhateyeke bi vî rengî îroniyeke herî mezin e ku di dîrokê da tê dîtin. Yên ku di Dîwana Edaletê ya Navneteweyî da ji ber sûcê nîjadkujiyê tên darizandin, qasî serê derziyê mafê wan tuneye ku dersa dîrokê bidin Tirkiyeyê yan jî rabin bekçîtiya wijdanê bikin."