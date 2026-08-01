Serokê Meclisê Kurtulmuş: "Pêşniyara qanûnê ya Tirkiyeya Bêteror hefteya were wê weke pêşniyareke hevbeş bê Meclisê"

Gökçe Karaköse
01 Tebax 2026•Rojanekirin: 01 Tebax 2026
Serokê Meclisê Numan Kurtulmuş ji bo "Tirkiyeya Bêteror" got, "Pêşniyara qanûnê bi îzna Xwedê hefteya bê wekî pêşniyareke hevbeş ya partiyan wê were pêşberî Meclisê."
Kurtulmuş di bernameya "Civîna Şampiyonên Stenbolê ya YKSyê ya 2026an" da axivî.
Serokê Meclisê Kurtulmuş di axaftina xwe da got, "Destkeftiya herî mezin ya Tirkiyeyê ew baweriya bi xwe ye ku di nifşên ciwan yên Tirkiyeyê da çandiye."
Kurtulmuş diyar kir ku armanca "Tirkiyeya Bêteror" yek ji qonaxên herî girîng e di rêya ber bi armanca Tirkiyeyeke nû, bihêz û mezin da.
Serokê Meclisê Kurtulmuş ji bo "Tirkiyeya Bêteror" got, "Pêşniyara qanûnê bi îzna Xwedê hefteya bê wekî pêşniyareke hevbeş ya partiyan wê were pêşberî Meclisê."