SAHA 2026ê deriyên xwe ji ziyaretvanan ra vekirin

Tolga Yanık
05 Gulan 2026•Rojanekirin: 05 Gulan 2026
SAHA 2026a Fuara Navneteweyî ya Parastin, Asîmangerî û Fezayê bi organîzasyona SAHA Îstanbulê ya berheviya herî mezin a Tirkiye û Ewropayê ya parastin, asîmangerî û fezayê ye, li Navenda Fuarê ya Stenbolê dest pê kir.
Çalakiya ku Ajansa Anadoluyê (AA) hevbeşê wê yê ragihandina global e, dê heya 9ê Gulanê ziyaretvanan biezimîne.
SAHA 2026 ku servekirî û sergirtî di nav da bi tevahî li qadeke 400 hezar metrekareyî tê lidarxistin, wekî organîzasyoneke herî mezin a heta roja îro derdikeve pêş.
Ji zêdetirî 120 welatî fîrma beşdariya fuarê dikin ku ji van 263 fîrma navneteweyî ne û hejmara giştî ya fîrmayên beşdar jî 1700 e. Dîsa zêdetirî 30 hezarî jî profesyonelên sektorê beşdariya fuarê dikin.
Di SAHA 2026an da 203 berhemên nû dê bên nasandin, 164 merasimên îmzeyê dê bên kirin. Tê pêşbînîkirin mezinahiya peymanên îxracatê di SAHA 2026an da herî kêm bigihêje 8 milyar dolarî.