Rojnamevanên ku hatin Xelatê li cîhên dîrokî geriyan

Komeke rojnamevanan ên ku ji 15 kesan pêk tê, li ser vexwendina Şaredarê Xelatê Yavuz Gulmez li mekanên dîrokî û bedewiyên siruştî ên navçeyê geriyan.
Rojnamevanên ku bi vexwendinê hatin navçeyê, serdana Navenda Sporên Avê ya Bahrî Ahlat, Goristana Meydana Selçûkiyan, Kumbeta Emir Bayindir û Mizgeftên Qadî Mehmûd û Îskender Paşa yên di nav Keleha Peravê ya Xelatê da kirin.
Rojnamevanan piştî ku li Kooperatîfa Jinan a Xelatê xwarinên herêmî tahm kirin îja çûn Navenda Sporên Avê ya Bahrî Ahlat û li ser Gola Wanê bi keştiyê geriyan.
Rojnamevanan der barê xebatên ku li navçeyê dewam dikin da ji Şaredar Gulmez agahî hildan.
Serokê Komeleya Platforma Ragihandinê Yusuf Ziya Çatakliyê ku cara ewil serdana Xelatê kir got wan xebata li Goristana Meydana Selçûkiyan û kevirên goran bi çavên xwe dîtiye û wiha axivî: "Me dît ku Gola Wanê çawa bedewiyê li herêmê zêde dike û em pir kêfxweş bûn. Ez pêşniyar dikim ku her kes van bedewiyên Xelatê bibînin."
Midûrê Nûçeyan ê Rojnameya Turkiyeyê Fatîh Selek jî wiha got: "Goristana Selçûkiyan û gorên wan pir bandor li min kirin. Xelat bi rastî jî muzexaneyeke vekirî ye. Hem bi erdnîgariya xwe û hem jî bi mîrata xwe ya dîrokî va cihekî pir xweş e. Ez miheqeq pêşniyar dikim ku her kes were û bibîne. Goristana Selçûkiyan ji ber ku seneda tapûyê û mohra şaristaniya me li ser van axan xistiye, pir hêja ye. Ez hêvî dikim ku ew ji nifşên dahatûyê ra bê veguhastin."
Nûçegihanê Fokus+ê Furkan Erten jî got Xelat bi dîrok û siruşta xwe va cihekî pir bedew e û ew cara ewil hatiye li vir.