Piyê sêyemîn ê Şampiyonaya Raftîngê ya Tirkiyeyê ku li Wanê hat lidarxistin qediya

Şampiyoniya ku bi hevkariya Federasyona Kanoyê ya Tirkiyeyê û Rêveberiya Ciwan û Werzîşê ya Parêzgehê û Walîtiya Çataxê li Çemê Çataxê hat lidarxistin, ji 9 parêzgehan 180 werzişvan beşdarî tê da kirin.
Tîmên serketî kûpa û madalyayên xwe ji endamên protokolê wergirtin.
Merasima ku li baxçeyê Avahiya Hikûmeta Çataxê hat lidarxistin, Waliyê Çataxê Abdullah Sari, Koordînatorê Giştî yê Raftingê yê Federasyona Kanoyê ya Tirkiyeyê Gurkan Kose, Rêveberê Navçeyê yê Ciwan û Werzişê Engin Firat Saritaş, rahêner û werzişvanan beşdarî tê da kirin.