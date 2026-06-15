Paqijkirina berfê ya li Çiyayê Mereto di meha hezîranê da dewam dike
Li Çiyayê Mereto yê ku 2 hezar û 973 mêtro bilind yê li Sasona navçeya Batmanê xebatên paqijkirina berfê û paqijkirina rêyên girtî dewam dikin
Şahin Seçen
15 Hezîran 2026•Rojanekirin: 15 Hezîran 2026
photo: Şahin Seçen / AA
BATMAN
Li Çiyayê Mereto yê ku 2 hezar û 973 mêtro bilind yê li Sasona navçeya Batmanê xebatên paqijkirina berfê û paqijkirina rêyên girtî dewam dikin.
Li seranserê welêt demsala havînê tesîra xwe nîşan dide, lê li çiyê hê jî berf heye.
Ekîbên Îdareya Taybet a Bajêr li Çiyayê Mereto yê ku yek ji cihên herî bilind ên Herêma Başûrê Rojhilatê Anadoluyê ye, xebatên paqijkirina berfê dikin.
Li deverên bilind ên ku zivistanê baraneke zêde lê dibare û qalindahiya berfê hin cihan ji ber bandora ba û şepeyê digihêje 3-4 mêtroyan, bi makîneyên kar xebateke berfireh tê kirin da ku rê ji çûyîn û hatinê ra bên vekirin.
Li gel şert û mercên dijwar ên erdnîgariyê ekîb xebatên xwe didomînin.
Ekîb di hundirê tunelên ku ji berpalên asê û berfê çêbûne ra derbas dibin, rêyên çûyîn û hatinê yên girtî yek bi yek paqij dikin.
Operatorê makîneya kar Mehmet Şah Donsel ji nûçegihanê AAyê ra daxuyand ew di şert û mercên zehmet da xebatên vekirina rê didomînin û wiha axivî: "Em xebatên paqijkirina berfê dikin. Em ji bo ji welatiyan ra rê vekin dixebitin. Em di nîvê meha hezîranê da ne. Li hin cihan bilindahiya berfê 4 mêtro ye. Hê rêyeke 4-5 kîlomêtro maye. Îsal berf zêde barî. Ji ber berfê rê girtî ne, em xebatên paqijkirina berfê dikin. Em di demsala havînê da jî xebatên paqijkirina berfê dikin."