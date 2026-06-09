Merasima Mezûnbûna Fakulteya Tipê ya Zanîngeha Sêrtê hat lidarxistin

Mehmet Niyazi Deniz
09 Hezîran 2026•Rojanekirin: 09 Hezîran 2026
Merasima Mezûnbûnê ya Sala akademîk a 2025-2026an a Fakulteya Tipê ya Zanîngeha Sêrtê (SÎU) hat lidarxistin.
Di daxuyaniya Nexweşxaneya Perwerde û Lêkolînê ya Sêrtê da hat diyarkirin, ji bo 16 xwendekarên ku ji Fakulteya Tipê ya SÎUyê mezûn bûn li kampusa navendî ya zanîngehê merasimek hat lidarxistin.
Hat gotin Dekanê Fakulteya Tipê ya SÎUyê Prof. Dr. Mahmut Taş diyar kir fakulteya ku di sala 2018an da hatiye avakirin mezûnên xwe yên heyama duyemîn a fakulteyê dide.
Taş ji bo doxtorên ciwan di pîşeya wan da serkeftin xwest û destnîşan kir ku pîşeya doxtoriyê wezîfeyeke pîroz e ku divê ne tenê bi agahiya zanistî, di heman demê da bi wîjdan, merhemet û hezkirina mirovan va bê kirin.
Serhekîmê Nexweşxaneya Perwerde û Lêkolînê ya Sêrtê Prof. Dr. Servet Yolbaş jî xwendekaran pîroz kir û ji bo wan serkeftin xwest.
Piştî axaftinan plaket dan xwendekaran.
Akademîsyen, xwendekar û malbatên wan beşdarî bernameyê bûn.