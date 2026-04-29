Malbatên Mûşî çalakiya xwe ya li ber DEM Partiyê domand

Sabri Yıldırım
29 Nîsan 2026•Rojanekirin: 29 Nîsan 2026
Li Mûşê malbatên ku PKKya rêxistina terorê zarokên wan revandine, li pêşiya avahiya Serokatiya Bajêr a DEM Partiyê çalakiya xwe domand.
Malbatên ku her çarşem li pêşiya avahiya Serokatiya Bajêr a DEM Partiyê tên bal hev, hewl dan ku dengên xwe bigihînin zarokên xwe.
Dê û bavan pankartên ku li ser "Dayik li ber xwe didin", "Em di nobeta ewladan da ne" û "Êdî bes e, ji pêsîra me derên" nivîsandî û wêneyên zarokên wan di destên wan da ne va bang li ewladên xwe kirin da ku ew teslîm bibin.
Alaattîn Koçhanê ku beşdarî çalakiyê bûye ji endamên çapemeniyê ra diyar kir ku ew 10 sal e ji kurê xwe xeberê nastîne.
Koçhan anî ziman ku ew ê çalakiyê bidomînin û wiha axivî: "Ersîn kurê min, heke ku hûn me dibîhîzin werin. Teslîmî malbatên xwe bin. Hewce nake ku hûn me jî evqas li benbê bihêlin. Hewce nake ku hûn me nearam bikin."
Dayik Naciye Sonmez Yildiza ku daxuyand ew bi salane ji kurê xwe xeberê nastîne jî wiha got: "Kurê min tu li ku yî? Her kes tê cem dê, bav, memleket û axa xwe. Hûn çima wisa dikin? Hûn êdî ne biçûk in, derkevin û werin. Ez dizanim ku hûn ne kêfxweş in. Tu jî li me meraq dikî."