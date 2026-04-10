Şener Toktaş, Bahar Tanrıtanır
10 Nîsan 2026•Rojanekirin: 10 Nîsan 2026
Li Wan û Bidlîsê rêyên 235 wargehan ji ber berfê hatin girtin.
Li gorî daxuyaniya Şaredariya Bajarê Mezin ya Wanê, berfa ku bandor li hin navçeyan û deverên bilind kir, rêyên 46 gund û 105 mezreyan hatine girtin.
Tîmên paqijkirina berfê dest bi xebatê kirine da ku rêyên girtî vekin.
- Bidlîs
Piştî berfa ku şeva din li Bidlîs dest pê kir, navenda bajêr bi sipî bû.
Hin welatiyan berfa ku li ber kargehên wan û li ser wesayîtên wan kom bûbû paqij kir.
Li bajêr tîmên rê û şaredariyê li ser kolan û rêyan xebata paqijkirina berfê kirin.