Li Wanê pîqab û wesayîta nîvbazirganî li hev ketin û di qezayê da 4 kes mirin, 2 kes birîndar bûn

Sadrettin Kaya, Necmettin Karaca
07 Hezîran 2026•Rojanekirin: 07 Hezîran 2026
Li Çaldêrana navçeya Wanê wesayîta nîvbazirganî û pîqab li hev ketin û li gor tesbîtên ewil 4 kes mirin, 2 kes birîndar bûn.
Wesayîta nîvbazirganî ya ku plaqeya wê 35 VK 709 e û pîqaba ku plaqeya wê 38 ADF 386 e, çaryana nêzî navenda navçeyê li hev ketin.
Li ser êxbarê ambulans, cendirme, polês, îtfaiye sewqî cihê qezayê kirin.
Di qezayê da li gor tesbîtên ewil 4 kes mirin, 2 kes birîndar bûn.
Birîndar bi ambulansê rakirin nexweşxaneyê, cinaze jî rakirin morga nexweşxaneyê.
Piştî qezayê ji ber ku rê hat girtin, rêza wesayîtan dûr û dirêj bû.