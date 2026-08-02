Li Şanliurfayê ji ber germa zêde li Gola Masiyan ziyaretên şevê zêde bûn

Li Şanliurfayê ji ber germa ku nava rojê ji 45 pileyî zêdetir dibe, ziyaretvan di hênikahiya şevê da kampusa Gola Masiyan ziyaret dikin.
Kampus bi ronîkirinê va xweş bûye û bi şev bi hewaya xwe ya hênik va mazûvaniya turîstên xwecî û biyanî dike.
Turîstên ku nava rojê di kelekela havînê da nikarin bajêr bigerin, bi şev dertên û berê xwe didin kampusa golê.
Serokê Lijneya Kontrolê ya Yekîtiya Odeyên Rêberên Turîstan a Şanliurfayê Muslum Çoban ji nûçegihanê AAyê ra got ku turîst nava rojê vedilezin û êvarê digerin.
Huseyîn Yilmazê ku ji Manîsayê hat, diyar kir ku ew nava rojê ji hundir dernakevin ku tav li wan nexe, loma jî bi şev derdikevin û digerin.