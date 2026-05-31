Li Sûlava Muradiyeyê qelebalixiya Eyda Qurbanê

Necmettin Karaca
31 Gulan 2026•Rojanekirin: 31 Gulan 2026
Sûlava Muradiyeyê ya ji bedewiyên siruştî yên Wanê ye, di Eyda Qurbanê da gelek ziyaretvan ezimandin.
Sûlava ku li navçeya Muradiyeyê li ser Ava Bendîmahiyê ye, bi ava baran û belekiyan va gumrahtir diherike.
Sûlava ku di tetîla Eyda Qurbanê da lê qelebalixiyeke zêde çêbû, dîmeneke sipehî raberî ziyaretvanan kir.
Leman Coşkun Soyluya ji Sêrtê hatiye, diyar kir ku cara ewil e Sûlava Muradiyeyê dibîne û wê, sûlav pir eciband.
Kadir Yamaçê ji Bidlîsê hatiye jî destnîşan kir ku di tetîla Eyda Qurbanê da ji bo dîtina sûlavê ew bi malbatî hatin Wanê.
Aşik Kayayê ji Kocaeliyê hatiye û ziyaretvan Gokhan Yildiz jî bal kişandin ku îsal bi tesîra baranê, sûlav gumrah duherike û gelek însan hatine dîtina sûlavê.