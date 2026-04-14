Li Sêweregê di êrîşa çekdarî ya dijî lîseyekê da 16 kes birîndar bûn

Cuma Sarı
14 Nîsan 2026•Rojanekirin: 14 Nîsan 2026
Walî Şildak ji ber bûyerên birîndarkirina bi çekê ya li Lîseya Pîşeyî û Teknîkî ya Anadoluyê ya Ahmet Koyuncu, çû Nexweşxaneya Dewletê ya Sêweregê û serdana birîndaran kir.
Şildak dema derketina ji nexweşxaneyê daxuyanî da rojnamevanan û diyar kir ku ji ber gumanbar dikeve lîseyê û bi reşekorî guleyan berdide derûdorê bûyereke xirab çêbûye.
Şildak destnîşan kir ku di bûyerê da 16 kes birîndar bûn û got, "Ji 16 birîndaran 4 jê mamoste, 10 jê xwendekar, yek jê polês û yek jî qantinvan e. Spas ji Xwedê ra, kesî canê xwe ji dest neda. Rewşa tenduristiya 2 mamosteyan, 2 xwendekaran bi giştî 4 kesan di asta navendî da ye, ji ber wê ew ji nexweşxaneyên navendê ra hatin sewqkirin. Halê hazir dermankirina 12 birîndarên din jî li Nexweşxaneya Dewletê ya Sêweregê berdewam e."
Şildak bal kişand ser wê yekê ku bûyer bi awayê firealî tê vekolîn û wiha got:
"(Êrîşkar) berê xwendekarê vê lîseyê bûye, tenê di pola 9an da perwerdeyê distîne. Piştra xwe li lîseya xwendina ji dûr va qeyd kiriye. Êrîşkarê ku salbûna wî 2007 e dema ku polês midaxele dikin û dixwazin wî derdest bikin, xwe kuşt. Me lîse vala kir. Emê vê bûyera xemgîn tevî pêşekiya wê lê bikolin û jêpirsînê bikin. Ji temamê Sêwereg û Şanliurfayê ra derbasî be. Dê pêvajoya edlî û îdarî bidome. Tevî ku di warê ewlekariya dibistanan da em hemî tedbîran dibînin, bûyerên wisa minferîd rû didin. Ewê lêkolînên pêwîst bên kirin."