Li Sêrtê 3 kesên ku di şewata li malekê derket da ji dûmanê zirar dîtin rakirin nexweşxaneyê

Abdurrahman Binay
25 Hezîran 2026•Rojanekirin: 25 Hezîran 2026
SÎÎRT (AA) - Li Kurtalana navçeya Sêrtê 3 kesên ku di şewata li malekê derket da ji dûmanê zirar dîtin rakirin nexweşxaneyê.
Li Kûçeya 606emîn a Kolana Gursel a Taxa Firatê di qata 4emîn a avahiyeke 6 qatî ji ber sedemeke hê nayê zanîn şewat derket.
Li ser îxbarê ekîbên agirkujî, tenduristî û polêsan sewqî herêmê kirin.
Ekîbên agirkujiyê ji asansora kişandina barê bi kar anîn û gihaştin daîreyê û midaxeleyî şewatê kirin.
3 kesên ku ji dûmanê zirar dîtin rakirin Nexweşxaneya Dewletê ya Kurtalanê.