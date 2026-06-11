Li Qeyseriyê du otomobîl li hev qelibîn 3 kes mirin û 5 kes birîndar bûn

Sercan Küçükşahin
11 Hezîran 2026•Rojanekirin: 11 Hezîran 2026
Li Bunyana navçeya Qeyseriyê du otomobîl li hev qelibîn, ji ber qezayê 3 kes mirin û 5 kes birîndar bûn.
Otomobîla bi plakaya 60 NK 447 a ku Y.B diajot û otomobîla bi plakaya 38 UV 784 a ku H.T diajot li Kolana Qeyseriyê ya Taxa Gergemeyê li hev qelibîn.
Li ser îxbara kesên hawirdor ekîbên tenduristî, polês, îtfaiye û cendirmeyan sewqî cihê qezayê kirin.
Di qezayê da 3 kesên di wesayîtan da mirin û yek jê giran 5 kes jî birîndar bûn.
Ekîbên tenduristiyê birîndar rakirin nexweşxaneyên li bajêr.