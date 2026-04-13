Li Qersê wesayît welgeriya şarampolê û bav û kur tê da birîndar bûn

Cüneyt Çelik
13 Nîsan 2026•Rojanekirin: 13 Nîsan 2026
Li Qersê wesayîta nîvbazirganî welgeriya şarampolê, bav û kurên ku tê da birîndar bûn.
Wesayîta nîvbazirganî ya ku Îmdat Ç. diajot û plaqeya wê 25 NE 582 ye, di rêya Qers-Aniyê da ku berf lê ketibû, welgeriya şarampolê.
Di qezayê da Îmdat Ç. (48) û kurê wî Alî Mevla Ç. (17) birîndar bûn.
Li ser êxbarê ekîbên tenduristî û cendirmeyê sewqî cihê bûyerê kirin. Ekîbên tenduristiyê birîndar ji wesayîtê derxistin û rakirin Nexweşxaneya Dewletê ya Harakanî.
Ekîbên cendirmeyan li herêmê tevdîra ewlehiyê hildan.