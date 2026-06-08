Li Mûşê mêrg û mexel bi garana dewaran şên bûn

Sabri Yıldırım
08 Hezîran 2026•Rojanekirin: 08 Hezîran 2026
Li Mûşê piştî zivistana reş û dirêj mêrg û mexel hêşîn bûn û bi garanên dewaran şên bûn.
Li gundê Yoncaliozê yê li ser navendê bi germbûna hewayê ra siruşt bi xwe va hat û mêrg û mexel hêşîn bûn.
Rêncberên gund piştî zivistana ku dijwar derbas bû, garanên dewaran berdan çêre.
Ji ber ku îsal berf û baran zêde barî û ava Çemê Mûradê zêde bû, rêncber li ber çem li cihên tenik digerin ku dewarên xwe derbasî aliyê din ê çem bikin da ku dewarên xwe bibin mêrg û mexelan û biçêrînin.
Mixtar Nîzamettîn Balkaya ji nûçegihanê AAyê ra got ku rêncber dewaran derbasî aliyê din ê çem dikin ku bibin mêrgan.
Balkaya diyar kir ku gundî bi heywandariyê debara xwe dikin û wiha dewam kir, "Êvarê jî dîsa heywanan ji çem ra derbas dikin û tînin tewleyan. Em çi qas zehmetiyê bikişînin jî em ê miheqeq çandinî û heywandariyê bidomînin. Lewra debara me gundiyan ji çandinî û heywandariyê tê. Nifûsa gundê me 1070 kesan pêk tê."
Balkaya xwest ku berê avê were guherandin da ku heywan bi rehetîkî biçin çêre û bên, ev jî bi xebata islahkirinê va wê çareser bibe.
Rêncber Hanîfî Aydin jî got ku ava çem diherike qadeke mezin, bi çêkirina rêyekê va ev pirsgirêk wê ji holê rabe.