Li Mêrdînê wesayîtek li refûjê qelibî, kesek mir û 2 kes jî birîndar bûn

Beşir Şavur
09 Hezîran 2026•Rojanekirin: 09 Hezîran 2026
Li Nisêbîna navçeya Mêrdînê wesayîtek li refûjê qelibî, kesek mir û 2 kes jî birîndar bûn.
Li Taxa Sogutluyê wesayîta ku nasnameya şofêrê wê û plaqeya wê hê nediyar e, ji kontrolê derket û li refûjê qelibî.
Li ser cawdayînê ekîbên polês, agirkuj û Tenduristiya Bilez a 112yê çûn cihê bûyerê.
Erkan Şahîn (44) li cihê bûyerê mir, Muratcan A. (26) û Kadîrcan Ş. (19) jî birîndar bûn.
Birîndar bi ambulansan rakirin Nexweşxaneya Dewletê ya Nisêbînê.