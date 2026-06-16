Li Mêrdînê dema raxistina kevirên parkeyê da blokên kevir ên dîrokî hatin dîtin

Halil İbrahim Sincar, Selahattin Erol
16 Hezîran 2026•Rojanekirin: 16 Hezîran 2026
Li Mîdyata navçeya Mêrdînê dema xebatên raxistina kevirên parkeyê da blokên kevir ên dîrokî yên li serê nivîsar hene hatin dîtin.
Şaredariya Mîdyatê li Taxa Ortacayê ya gundewar xebatên raxistina parkeyan dike.
Di vê çarçoveyê da dema ku bi makîney akar xebata rastkirina zemînê dihat kirin 11 blokên kevir hatin tesbîtkirin.
Ekîban nêzî herêma navborî jî 2 blokên kevir ên din ên ku li ser kîtabe hene dîtin.
Li ser vê yekê Şaredariya Mîdyatê agahî da saziyên eleqedar. Midûriya Muzeyan a Mêrdînê û ekîbên cendirmeyan herêm hildan bin parastinê.
Li gor lêkolînên ewil blokên kevir ên li serê nivîsarên Sûryanikî hene ji sedsala 12emîn û 14emîn mane.
Mixtarê Taxa Ortacayê Edîp Aslan daxuyaniyek da nûçegihanê AAyê û diyar kir ku dema xebatên Şaredariya Mîdyatê da kevirên mezin ji bin erdê derketin û got ku "Îxtiyarên me dibêjin ku wextê berê li vir dêrek hebûye lê me nedîtiye. Me dema nivîsên li ser keviran dît demildest xeber da rayedaran. Herêm niha di bin parastinê da ye."