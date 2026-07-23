Li Hekariyê 2 çêlek û 2 golik dan jina ku çêleka wê jikêr çûbû

Ulaş Güven
23 Tîrmeh 2026•Rojanekirin: 23 Tîrmeh 2026
Piştî ku di nûçeyên ku derketin da Ozbeka niştecihê gundê Yenîşikê ya ser bi navçeyê, ji ber mirina çêleka xwe xemgîn bû, xêrxwazan bi malbatê ra têkilî danîn da ku piştgiriyê bidinê.
Serokê Komeleya Hêviya Dawî li Cîhanê Onur Akman jî li gund serdana malbatê kir, 2 çêlek û 2 golikên ku bi bexşên xêrxwazan hatibûn kirîn, radestî Ozbekê kirin.
Akman ji rojnamevanan ra got ku piştî nûçeya derbarê Ozbekê ya li ser medyaya civakî dît, wan dest bi xebata piştgiriya malbatê kirin.
Akman diyar kir ku ew wekî pirekê di navbera xêrxwaz û kesên hewcedar da tevdigerin û got, "Me çêlekên xwe anîn vir. Gelek xêrxwazan piştgirî dan. Ji çar aliyên Tirkiyeyê ji bo malbata me bexş hatin kirin. Bila Xwedê xêra her kesî qebûl bike. Em kêfxweş in ku piştgiriyê didin vê malbata xwe."
Aynî Ozbek xemgîniya xwe ya kûr ji ber windakirina çêleka xwe anî ziman û got, "Mala wan ava, wan 2 çêlek û 2 golik anîn ji min ra. Bila Xwedê xêra her kesî qebûl bike. Xwedê ji hemû kesên ku piştgirî dane razî be."
Kurê wê, Îshak Ozbek, jî spasiya kesên ku piştgirî dane kir û got, "Çêlekeke me hebû û me ew ji dest da. Wan 2 çêlek û 2 golik dan me. Xwedê ji hemû kesên ku piştgirî dane razî be."