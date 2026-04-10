Li Gola Wanê beriya qedexeya nêçîrê torên dawîn tên avêtin

Masiyên încî kefalê yên ku ji bo hezaran mirovên li navçeyên ber keviya Gola Wanê dijîn, deriyê debarê ne, ji 15ê nîsanê heta 15ê tîrmehê ku serdema xerzdanîna wan e, ber bi avên şêrîn va koç dikin.
Masîgirên herêmê jî beriya qedexeya ku bi mebesta parastina cisnê încî kefalê tê sepandin, xebata xwe didomînin.
Masîgirên ku tevî sermayê di nava golê da torên xwe diavêjin, beriya ku di 15ê nîsanê da qedexe dest pê bike xebatên xwe yên dawîn dikin.
Ekîbên Fermandariya Cendirmeya Parêzgehê, Rêveberiya Ewlekariya Parêzgehê, Fermandariya Koma Gola Wanê ya Ewlekariya Peravan digel Rêveberiya Parêzgehê ya Çandinî û Daristanan jî teftîşa beleman dikin û ji bo pabendiya qedexeyê hişyariyê didin masîgiran.
Metîn Teranê ku debara xwe bi masîgiriyê dike, ji nûçegihanê AAyê ra anî ziman ku ev 25 sal e di Gola Wanê da vî karî dike.
Teren destnîşan kir ku bereketa masiyan li gorî demsalan diguhere û got, "Tenê heftiyeke me ma û em torên xwe yên dawîn diavêjin. 15ê nîsanê qedexeya nêçîrê dest pê dike. Êdî em nikarin masiyan bigirin. Ji niha pê da emê belemên xwe derxin bejayê."
Sadrettîn Tan jî diyar kir ku demsaleke bibereket derbas kirine û anî ziman ku beriya çend rojan ji destpêkirina qedexeya nêçîrê ra, karê xwe didomînin.