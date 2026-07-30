Li Erzincanê otobêsa rêwiyan şewitî

Kemal Özdemir, Emin Ferhat Sevilir
30 Tîrmeh 2026•Rojanekirin: 30 Tîrmeh 2026
Otobêsa rêwiyan a bi plakaya 35 TS 663 a ku S.K diajot û vala bû dema ku li texma Tunelan a rêya Erzincan-Sêwasê di rê da bû dûman jê bilind bû.
Ajokarê ku dûmanê dît otobêsê li kêleka rê park kir û xeber da agirkujiyê.
Ekîbên agirkujiyê şewat vemirandin û otobêsê ewqas zirar dît ku êdî nayê emilandin.
Hatin û çûyîn demekî bi kontrol hat kirin û di îstiqameta Sêwasê da wesayît ketin pey hev û rêz çêbû.
Hat hînbûn ku otobêsa ku digel ajokat ajokarekî din û xizmên wî hebûn ji bo rêwiyan dile ber bi Enqereyê va diçû.