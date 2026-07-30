Li Elezîzê li 110 hezar kewaran dest bi berhevkirina hingiv kirin

İsmail Şen
30 Tîrmeh 2026•Rojanekirin: 30 Tîrmeh 2026
Li Elezîzê dest bi berhevkirina hingivê 110 hezar kewaran da tê hilberîn, kirin.
Ji ber ku li bajêr berhevkirina hingiv dest pê kir Midûriya Çandinî û Daristanê ya Bajêr li gundê Gozeliya li ser navçeya Sîvrîceyê li mêşevanka Firat Canbayê Serokê Yekîtiya Mêşvanan a Bajarê Elezîzê hingiv hat berhevkirin.
Hingivê Elezîzê yê ku bi saya giya û kulîlkên li bajêr, floraya dewlemend xwedî kalîteyeke bilind e ji bo aboriya herêmê wekî berhemeke ticarî ya girîng derdikeve pêş.
Li bajêr ji hêla 1507 hilberîneran va 110 hezar kewaran da hilberîna hingiv tê kirin.
Walî Numan Hatîpogluyê ku beşdarî bernameya hilanîna hingvi bû ji kewarê şanê hingiv derxist û hingiv berhev kir.
Hatîpoglu destnîşan kir ku mêşvanî piştgiriyeke girîng dide hilberîna çandiniyê û aboriya bajêr û qadele hilberînê ya statîk e.
Hatîpoglu destnîşan kir ku ji bo fealiyetên mêşvaniyê ked û sebreke mezin hewce dike û ev gotin:
"Li Elezîzê 1507 hilberînerên me bi 110 hezar kewarên bi mûş va hilberînê dikin û piştgiriyê dide aboriya bajar û welatê me. Hingivê Elezîzê yê ku bi çavkaniyên tebiî yên floraya me ya dewlemend va tê hilberîn bi aromaya xwe ya resen, kalîteya bilind û organîkbûna xwe va bûye yek ji markeyên girîng ên ku xerîdar tercîh dikin û li piyaseyê gelekî tê ecibandin. Ez di şexsê Firat Canbayê Serokê Yekîtiya Mêşvanan a Bajarê Elezîzê da spasiya hemû hilberînerên me yên ku bi keda xwe hêzê didin hilberînê dikim, car din dibêjim ku em ê her tim li ba hilberînerên me bin. Bila heyameke bi ber û bereket be û ez her kesê ked dane ji dil pîroz dikim."