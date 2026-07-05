Li Diyarbekirê xebatên lêgerînê yên ji bo dîtina kesê wenda didomin

Mehmet Sıddık Kaya
05 Tîrmeh 2026•Rojanekirin: 05 Tîrmeh 2026
Li Sîlvana navçeya Diyarbekirê xebatên lêgerînê yên ji bo dîtina kesê wenda didomin.
Ji bo dîtina Abdullah Yyê şêniyê taxa gundewarê Çevrîksuyê yê 36 salî yê pêr derdora saet 11.00an ji mal derket û ji wê gavê şûnda xeber jê nehat sitandin, xebatên ku duh hatin destpêkirin, bi beşdariya ekîbên SAKa Cendirmeyê, AFAD, UMKE, tenduristî, cendirme, Îtfaiyeya Şaredariya Batmanê, ANDA û Heyva Sor a Tirk va berdewam in.
Di xebatên lêgerînê da yên ku di Çemê Batmanê da û her wiha li qeraxê çêm berdewam in, 69 personel beşdar in.
Eqrebayên Abdullah Yyê şêniyê taxa gundewarê Çevrîksuyê yê ku 3yê Tîrmehê roja Înê derdora saet 11.00an ji mal derketibû û ji wê gavê şûnda xeber jê nehatibû sitandin, duh agahî dabûn û li ser vê yekê ekîbên cendirmeyê bo herêmê hatibûn sewqkirin.
Di lêgerînan da li keviya Çemê Batmanê, bîsîklet, tora masiyan û di hindurê teslîsekî da jî masî ku hat diyarkirin yên Abdullah Y. ne, hatibûn dîtin.