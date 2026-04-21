Li Diyarbekirê midîbusek welgeriya, kesek tê da mir û 11 jî kes birîndar bûn

Aziz Aslan
21 Nîsan 2026•Rojanekirin: 21 Nîsan 2026
Li Liceya navçeya Diyarbekirê midîbusek welgeriya, kesek tê da mir û 4 jê giran 11 kes jî birîndar bûn.
Li ser rêya Diyarbekir û Bîngolê, li Taxa Guçluyê midîbuseke ku plaqeya wê 06 EJH 704 e û nasnameya şofêrê wê hê ne diyar e, ji kontrolê derket û welgeriya.
Li ser cawdayînê cendirme, ekîbên Tenduristiya Bilez a 112yê, agirkuj û AFADê çûn cihê qezayê.
Li gor tesbîtê Ganîme Yildizhana (50) ku di wesayîtê da asê bûbû û bi destê ekîban hat derxistin, mir.
Di qezayê da 4 jê giran 11 kesên ku birîndar bûn, bi ambulansan rakirin nexweşxaneyên li bajêr.