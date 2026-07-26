Li Darendeya navçeya Meletiyê çinîna berzelingan ên ku li hemberî mişmişan wekî berekî alternatîf tê reşandin, dest pê kir
Ayhan İşcen
26 Tîrmeh 2026•Rojanekirin: 26 Tîrmeh 2026
photo: Ayhan İşcen / AA
Li Darendeyê çinîna berzelingan dest pê kir
MALATYA
Li Darendeya navçeya Meletiyê çinîna berzelingan ên ku li hemberî mişmişan wekî berekî alternatîf tê reşandin, dest pê kir.
Li navçeyê hilberîna berzelingan îsal gihîşt 3 dekaran ku feydeya wê digîhêje aboriya herêmê.
Weqfa Es-Seyyîd Osman Hulusî Efendî şeş sal berê ji bo ceribandinê li taxa Yukariulupinarê berzeling reşand ku kulîlkan li navçeyê balê kişand û reşandina wan di nav gel da belav bû.
Berzeling di hişkahiyê da jî baş digîhêjin ku li navçeyê dema çinîna wan dest pê kir.
Beşek ji berzelingên ku tên berhevkirin tên hişkirin, bi nebatên cûrbecûr ra tên tevlihevkirin û wekî bereke siruştî tên firotin.
Zeviyên berzelingan ên ku di demsala çinînê da bi rengê binefşî va dixemilin, bala mêvanan û hezkiriyên wêneyan dikişînin.
Di daxuyaniya weqfê da hat destnîşankirin armanc ew e ku berzeling li hemberî mişmişan wek bereke alternat belav bibe, feydeya wê bigîhêje aboriya herêmê û ji bo hilberîneran bibe derfeteke din a debarê.
Hat gotin debara ku ji berzelingan bê bidestxistin wê ji bo xêra weqfê bê bikaranîn û ev kar ji cotkarên ciwan ra dibe mînak ku ew jî dest bi reşandina wê bikin.