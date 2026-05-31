Li Burdurê 4 wesayît li hev qelibîn, 4 kes mirin û 11 kes birîndar bûn

Hale Pak, Seher Özer
31 Gulan 2026•Rojanekirin: 31 Gulan 2026
Li Bucaka navçeya Burdurê di qezaya trafîqê da ya ku 4 wesayît li hev qelibîn, 4 kes mirin û 11 kes birîndar bûn.
Di rêbejaya Isparta-Antalyayê da li nêzîkî gundê Elsaziyê otomobîla plaqe 32 ABS 038 ya ku Îbrahîm E.O. (25) diajot, otomobîla plaqe 06 EHD 360 ya Şerafettin Ş.B. (34) diajot, otomobîla plaqe 32 GE 132 ya Îsmaîl Kir (57) diajot û otomobîla plaqe 37 FIK 54 a Furkan Kurşat Yildiz (30) diajot, li hev qelibîn.
Li ser îxbarê ekîbên tenduristî, cendirme û îtfaiyeyê hatin sewqkirin.
Di qezayê da ji ajokaran Îsmaîl Kir û Furkan Kurşat Yildiz û her wiha ji rêwiyan jî Încî Yildiz (55) û Ramazan Yildiz (60) mirin.
Îbrahim E.O, Ayşe M.O. (21), Zeynep S.O. (21), E.B.K. (10), Şerafettin Ş.B, Alim M.B. (31), Kevser B. (27), M.A.O. (6), Ayşe Y. (53), Umut F.D û Esengûl K. (50) ku di qezayê da birîndar bûn, bi ambulansan rakirin nexweşxaneyên nêzîk.
Eşkere bû, ji ajokaran Îbrahîm E.O. piştî tedawiyê hat binçavkirin.
Rêya ku ji ber qezayê girtî ma, hat vekirin.