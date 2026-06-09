Li Bidlîsê Çiyayê Sîpan ê ku tepa wê di binê berfê da ye û Gola Cîlê merivan hejmetkar dihêle

Serdar Adıyaman
09 Hezîran 2026•Rojanekirin: 09 Hezîran 2026
Li Elcewaza navçeya Bidlîsê Çiyayê Sîpan ê ku tepa wê di binê berfê da ye û Gola Cîlê bi menzereya xwe va merivan hejmetkar dihêle.
Gola Cîlê dikeve quntarê Çiyayê Sîpan û wekî "bihuşta teyr û tilûran" tê zanîn. Li vê derê bi dehan cisnên teyr û tilûran dihewin û ev der li herêmê di nava qadên jiyana siruştî yên herî giring da cih digire.
Bi taybetî gol û derdora wê wekî wargeha teyr û tilûrên koçber e û ev der bala wênekêşên siruştê û çavdêrên teyr û tilûran dikişîne.
Gola Cîlê di 2019an da bi Biryarnameya Serokomariyê wekî qada sîtê hat îlankirin û bi cureyên xwe yên biyolojîk va qadeke jiyana siruştî ya girîng e.
Gol ji hewa va hat kişandin û ava şîn a golê û hêşinahiya derdora golê li ber Çiyayê Sîpan ê ku berfê tepa wê pêça ye va dîmeneke xweş derdixe holê.