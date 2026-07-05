Li Îslahiyeyê di şewata pirêzeyan da zirar gihîşt qadeke 400 donimî

Zekeriye Şimşek
05 Tîrmeh 2026•Rojanekirin: 05 Tîrmeh 2026
Li Taxa Yenîkoyê ya navçeyê, di nav zeviyên dirûtî yên bi qasî 400 donimî da ji ber sedemeke hê nehatiye tesbîtkirin, şewata pirêzeyan derket.
Li ser îxbarê, ekîbên Amîriya Îtfaiyeya Îslahiyeyê ya Şaredariya Bajarê Mezin a Gazîentabê hatin sewqkirin.
Ekîban bi xebateke bi qasî 3 saetan, agir temirand.
Osman Erdoganê Serokê Odeya Ziraetê ya Îslahiyeyê diyar kir ku di şewatê da zirar gihîşt rezên tiriyan û her wiha darberû û darên zeytûnan.
Erdogan bangî welatiyan kir ku pirêzeyan neşewitînin û bal kişand ku şewitandina pirêzeyan bi tenê zirarê nadin berhemên ajotî, her wisa zirarê didin gelek zîndewerên di axê da jî.