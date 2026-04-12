Ji Tirkiyeyê di çaryeka ewil a salê da bi bihayê 3,8 milyon dolarî îsota hêrandî hat îxrackirin

Eşber Ayaydın
12 Nîsan 2026•Rojanekirin: 12 Nîsan 2026
Ji Tirkiyeyê di serdema rêbendan-adarê da ji bo 66 welatan bi bihayê 3 milyon û 773 hezar dolarî îsota hêrandî hat îxrackirin.
Li gorî agahiya ku peyamnêrê AAyê ji daneyên Yekîtiya Îxracatvanên Başûrê Rojhilatê Anadoluyê berhev kir, ji Tirkiyeyê par bi bihayê 14 milyon û 112 hezar dolarî îsota hêrandî hat îxrackirin.
Îxracata îsota hêrandî ya ku par di serdema rêbendan-adarê da bi bihayê 3 milyon û 622 hezar dolarî bû, îsal di heman serdemê da derket 3 miylon û 773 hezar dolarî.
Îsa Kizildemirê Serokê Meclisa Borseya Bazirganiyê ya Şanliurfayê ji peyamnêrê AAyê ra diyar kir ku ew yek gelekî giring e ku zêdebûna îxracata îsota hêrandî di çaryeka ewil a sala nû da jî dewam kir û wiha got, "Îsota hêrandî di serî da zêdebûna kapasîteya hilberînê ya berhemên çandiniyê yên herêma me, dê performansa îxracata me xurttir bike."