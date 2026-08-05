Ji Koma AK Partiyê civîna "Pêşniyaza Qanûnê ya ji bo Xurtkirina Piştevaniya Neteweyî û Yekparebûna Civakî"

İsa Toprak, Kemal Karadağ
05 Tebax 2026•Rojanekirin: 05 Tebax 2026
Di Komcivîna Meclisê ya AK Partiyê da Pêşniyaza Qanûnê ya ji bo Xurtkirina Piştevaniya Neteweyî û Yekparebûna Civakî hat gotûbêjkirin.
Civîna bi serokatiya Serokê Komê Abdullah Guler û Cîgirserokê Giştî Efkan Ala bêyî çapemeniyê derdora 1,5 saetî dewam kir.
Di civînê da digel parlamenteran "Pêşniyaza Qanûnê ya ji bo Xurtkirina Piştevaniya Neteweyî û Yekparebûna Civakî" hat nirxandin ku di çarçoveya Tirkiyeya Bêteror da hat amadekirin û tê plankirin îro ji bo Serokatiya Meclisê were pêşkêşkirin.
Piştî civînê, Guler daxuyanî da û li ser pirsa rojnamevanekî wiha bersiv da: "Em ê niha hevdîtinekê bikin, lêkolînekê bikin. Piştra ez ê ji we ra ragihînim."
Guler diyar kir ku wan li ser pêşniyaza qanûnê mizakere kir û li ser pirsa "gelo pêşniyaza qanûnê dê di nava rojê da bê pêşkêşkirin an na" ragihand ku dê bê pêşkêşkirin.