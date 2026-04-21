Ji bo Altaşê berşikê firarî yê doza Gulistan Dokuyê bultena sor hat derxistin

Muhammed Nuri Erdoğan
21 Nîsan 2026•Rojanekirin: 21 Nîsan 2026
Ji bo Umut Altaşê ku di doza Gulistan Dokuyê da berşikê firarî ye, bultena sor hat derxistin.
Di çarçoveya lêpirsîna wendabûna Gulistan Dokuyê da ya ku li Tunceliyê li zanîngehê dixwend, ji hêla Serdozgeriya Komarê ya Tunceliyê di 14ê Nîsanê da seba hin berşikan biryara binçavkirinê hatibû dayîn û 11 berşik hatibûn tewqûfkirin.
Di lêpirsînê da hatibû testbîtkirin, ji berşikan Umut Altaş li dervayî welêt e.
Wezareta Edaletê pêvajoya fermî dabû destpêkirin da ku Altaş bi bultena sor bê lêgerîn û bi awayekî berwext bê tewqûfkirin.
Li gorî agahiya ku peyamnêrê AAyê ji çavkaniyên Wezareta Karên Navxweyî wergirt, ji hêla Serokatiya Daîreya Interpol-Europol ya Midûriyeta Giştî ya Ewlekariyê, Amerîka û Meksîka di serî da ji şaxên Interpolê yên li herêmê ra hat ragihandin ku ji ber sûcê "kuştina biqesdî" li Altaş digerin.
Li ser vê yekê di nezdê Interpolê da miemele hatin destpêkirin û der heqê Altaş da bultena sor hat derxistin.
Tê nirxandin, Altaş di 2022yan da çûye Meksîkayê û ji wir jî bi rêyên dereqanûnî derbasî Amerîkayê bûye.