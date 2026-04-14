Ji bo încî kefalên ku di Gola Wanê da dijîn qedexeya girtinê sibê dest pê dike

Emre Ilıkan, Orhan Sağlam
14 Nîsan 2026•Rojanekirin: 14 Nîsan 2026
VAN (AA) - Ji bo berdewamiya cisnê masiyên încî kefalê ku di Gola Wanê da dijîn, qedexeya girtina masiyan ku di 15ê Nîsanê da dest pê dike û heta 15ê Tîrmehê didome, sibê dest pê dike.
Masiyên încî kefalê di vê maweya ku 90 rojî dewam dike da koçî avên şîrîn dikin ku xerzê xwe lê daynin û li hev zêde bibin.
Beriya ku qedexe dest pê bike, masîgiran torên xwe berhev kirin û kelekên xwe kişandin qeraxan. Masîgir di heyama qedexeyê da plana kontrol û temîrkirina kelek û torên xwe dikin.
Midûrê Çandinî û Daristanê yê Bajarê Wanê Turgay Şîşman jî kelekên masîgiran ên ku kişandine îskeleya navçeya Edremîtê tedqîq kirin û ji Midûrê Şaxa Berên Avê Muhammet Demir agahî hilda.
Şîşman ji mensûbên çapemeniyê ra got ku masî wê di vê heyamê da wê pir baş werin parastin.
Şîşman daxuyand ku li herêmê 15 hezar kes debara xwe bi încî kefalan dikin û wiha dewam kir, "Ji nîvê şevê pê va qedexeya girtina masiyan wê dest pê bike. Ekîbên Fermandariya Grûba Gola Wanê ya Ewlehiya Qeraxan, Fermandariya Cendirmeya Bajêr, Midûriya Ewlehiyê û Midûriya me ya Çandinî û Daristanê ya Bajêr wê ji nîvê şevê pê va şev û roj wê li qadê dest bi kontrolan bikin."