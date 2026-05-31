Heciyên ku vegeriyan welêt li Balafirgeha Stenbolê ji aliyê eqrebayên xwe va hatin pêşwazîkirin

Selami Küçükoğlu
31 Gulan 2026•Rojanekirin: 31 Gulan 2026
Heciyên ku li axa pîroz îbadeta xwe ya hec kir, vegeriyan welêt û eqrebayên wan ew li Balafirgeha Stenbolê pêşwazî kirin.
Heciyên ku li axa pîroz îbadetên xwe kirin, vegera wan bi balafirên taybet û bi terîfe va îro ji serê sibehê pê va dest pê kir.
Hecî li Termînala Hatinê ya Xetên Dereke ya Balafirgeha Stenbolê bi qernefîl û gulan va hatin pêşwazîkirin. Hecî kelogirî bûn û malbat û eqrebayên xwe hembêz kirin.
Ji heciyan Çagri Işik ji nûçegihanê AAyê ra got ku ew bextewar in ku wan wezîfeya xwe ya hec bi cih anî.
Işik diyar kir ku ji şabûna dilê wan jî dişewite û wiha dewam kir, "Hemd ji Xwedê ra em bextewar in. Ji ber ku em îro ji axa pîroz qetiyan, dilê me dişewite. Lê ji ber ku em hatin jî em şa dibin. Bi rastî dema meriv diçe wê derê, hez nake ku ji wir were. Li vê derê kesê ku çavê wan li rêya we ne jî hene. Meriv bîra diya xwe, bavê xwe, jin û zarokê xwe dike, lê dilê me bi wir va ma."
Ji heciyan Murat Yilmaz jî diyar kir ku meriv hez nake ji wê derê biqete, li meriv zor tê, Xwedê çûyîna hec nesîbî her kesî bike û wî ji bo vê dia kir.