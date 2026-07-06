Emîne Erdogan wê di çarçoweya NATOyê da mazûvaniya jinên serokan bike

Orhan Onur Gemici
06 Tîrmeh 2026•Rojanekirin: 06 Tîrmeh 2026
Di çarçoweya Civîna Serokên Dewlet û Hikûmetan ên NATOyê ya 36emîn da ku wê sibê li Enqereyê dest pê bike, serokên dewlet û hikûmetan wê bi jinên xwe ra werin bajêr. Emîne Erdogan wê di 8ê Tîrmehê da li Koşka Çankayayê mazûvaniya jinên wan bike.
Emîne Erdogan wê 20î zêdetir jinên serokên dewlet û hikûmetan yek bi yek pêşwazî bike.
Emîne Erdogan wê bi jinên serokan ra dora maseya gilover civînê bike.
- Wê xwarinên mitbaxa Tirkiyeyê bi jinên serokan bide naskirin
Piştî civîna maseya gilover Emîne Erdogan wê bi jinên serokan ra firavînê bixwe.
Di firavînê da xurekên gastronomiya Tirkiyeyê wê werin xwarin û jinên serokan wê mitbaxa Tirkiyeyê ji nêz va nas bikin.
Piştî firavînê Emîne Erdogan û jinên serokan wê wêne bidin kişandin.
Jinên serokan wê di heman demê da berên hunerên destan ên kevnare ji nêz va bibînin.