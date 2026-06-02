Di eydê da milyonek û 514 hezar kesan serdana muze û kavilgehan kirin

Dilhan Türker Yıldız
02 Hezîran 2026•Rojanekirin: 02 Hezîran 2026
Muze û kavilgehê ser bi Wezareta Çand û Geştiyariyê di betlaneya Eyda Qurbanê da mazûvaniya milyonek û 514 hezar û 211 kesan kir.
Li gor daxuyaniya Wezaretê, gelek kesan serdana muze û kavilgehan kirin.
Di betlaneya eydê da herî zêde Kavilgeha Efesê hat ziyaretkirin. 119 hezar û 143 kes çûn ziyareta Efesê. 113 hezar û 34 kes çûn ziyareta Hierapolisa (Pamukkale) Denizliyê û 65 hezar û 446 kes çûn ziyareta Girê Mirazan (Gobeklîtepe) a Şanliurfayê.
Dû Girê Mirazan ra 55 hezar û 492 kesan Kavilgeha Nevşehir Zelve-Paşabaglarê, 48 hezar û 843 kesan jî Muzeya Mozaîkê ya Zeugamyê ziyaret kir.
48 hezar û 291 kesan Kavilgeha Goremeyê, 37 hezar û 562 kesan Keşîşxaneya Sumelayê ya Trabzonê, 33 hezar û 919 kesan Kavilgeha Phaselisê ya Antalyayê, 29 hezar û 587 kesan Birca Galatayê û 27 hezar û 626 kesan jî Bajarê Binerd ê Derînkuyuya Nevşehirê ziyaret kir.
Muze û kavilgehan roja erefeyê mazûvaniya 163 hezar û 815 kesan kir. Di roja ewil a eydê da 150 hezar û 86, roja duyem 208 hezar û 907, roja sêyemîn 252 hezar û 127, roja çarem jî 219 hezar û 17 kesan muze û kavilgeh ziyaret kirin.