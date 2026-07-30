Cîgirseroka Koma AK Partiyê Usta: "Hedefa Tirkiyeya Bêteror hedefa hevpar a 86 milyonî ye"

Gazi Nogay
30 Tîrmeh 2026•Rojanekirin: 30 Tîrmeh 2026
Cîgirseroka Koma AK Partiyê Leyla Şahîn Ustayê der barê pêvajoya Tirkiyeya Bêteror da got ku "Dewleta me tu carî di têkoşîna dijî terorê da tewîz nedaye dê nede. Wesfên bingehîn ên dewleta Komara Tirkiyeyê, unîteriya wê, alaya wê, yekîtiya parçenebûn a welat û gel tu carî mijara nîqaşê nîne."
Cîgirserokên komên partiyên siyasî yên di Lijneya Giştî ya TBMMyê da ji cihê xwe mafê axaftinê hildan û der barê rojevê da nirxandin kirin.
Cîgirserokê Koma Partiya Yenî Yolê Bulent Kaya got ku divê verastkirinên qanûnî yên ku divê di çarçoveya pêvajoya Tirkiyeya Bêteror da bên kirin di çarçoveya rapora Komîsyona Hevgirtin, Biratî û Demokrasiyê ya Neteweyî ya TBMMyê da û li ser bingeha Meclisê bi awayekî zelal bên kirin.
Cîgirserokê Koma ÎYÎ Partiyê Ugur Poyraz der barê verastkirinên qanûnî yên tê payîn ku di çarçoveya pêvajoya Tirkiyeya Bêteror da bên kirin da nirxandin kirin.
Poyraz îdia kir ku dê bi verastkirinên qanûnî tenê ji bo mensûbûn rêxistina terorê efûyê bîne û got ku "Hin kes dibêjin kok, hin kes dibêjin çarçove. Navê wê her çi be dema qala vê qanûnê tê kirin mixabin ku tu agahî û fikrên tu partiyên ku bi hêvî û lawa yan jî bi awayekî li ser maseya Komîsyonê hatine rûniştandin, tune."
Cîgirserokê Koma MHPyê Erkan Akçay bertek nîşanî gotinên Poyrazê ji ÎYÎ Partiyê da û got diyar e ku Komîsyona Hevgirtin, Biratî û Demokrasiyê ya Neteweyî ya TBMMyê çawa hatiye avakirin û partî bi îradeya xwe ya saziyî bixwe çawa beşdarî Komîsyonê bûne.
Akçay qal kir ku partî bi îradeya xwe ya azad beşdarî Komîsyonê bûn û got ku "Tu kes jî bi zorî li vê Komîsyonê nehatiye rûniştandin. Mafê me jî çêbû ku em bi awayekî tebiî vê pirsê bikin gelo yê ku ÎYÎ Partiyê li vê Komîsyonê neda rûniştandin îradeyeke çawa ye, kî neda rûniştandin?"
Poyraz jî wekî "Ez bi serbilindî dikarim bibêjim ku gelê Tirk a mezin li Komîsyonê nedaye rûniştandin."
- "Pêvajo polîtîkayeke dewletê ya neteweyî ye"
Cîgirseroka Koma AK Partiyê Leyla Şahîn Ustayê jî der barê pêvajoya Tirkiyeya Bêteror da nirxandin kirin û got ku ji bo pêşeroja welêt di nav pêvajoyeke xwedî girîngiyeke dîrokî da ne.
"Hedefa Tirkiyeya Bêteror ne ya partiyeke siyasî ye, hedefa hevpar a 86 milyonî ye. Ev pêvajo polîtîkayeke dewletê ya neteweyî ye ku ji bo aramiya gelê me, ewlehiya zarokên me û pêşeroja welatê me tê birêvabirin. Ev pêvajo hesas e." û axaftina xwe wiha domand:
"Dewleta me tu carî di têkoşîna dijî terorê da tewîz nedaye dê nede. Wesfên bingehîn ên dewleta Komara Tirkiyeyê, unîteriya wê, alaya wê, yekîtiya parçenebûn a welat û gel tu carî mijara nîqaşê nîne. Di bingeha pêvajoyê da jî va ye ev biryardarî heye. Îro peywira dikeve ser milê me ew e ku em bi vê hişmendiyê li vê pêvajoyê binêrin. Divê em ne li ba terorê li ba biratiyê, ne li ba jêkvebûnê li ba yekîtiyê, ne li ba nefretê li ba pêşeroja hevpar cî bigirin. Divê ne bi hesabên siyasî yên rojane bi eqlê dewletê tevbigerin. Di tu hevkêşeyên ku teror qezenc dike da gel qezenc nake lê li Tirkiyeya ku biratî xurt bûye, aramî serdest bûye da yê qezenckirî dê tevahiya 86 milyon welatiyên me be."