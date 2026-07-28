Berdevkê AK Partiyê Çelîk: "Di pêvajoya Tirkiyeya Bêteror da tişta bingehîn ew e Tirkiye ji barê terorê bê xelaskirin"

Ekip
28 Tîrmeh 2026•Rojanekirin: 28 Tîrmeh 2026
Alîkarê Serokê Giştî û Berdevkê AK Partiyê Omer Çelîk der barê pêvajoya Tirkiyeya Bêteror da wiha got: "Tişta li vir bingehîn ew e ku Tirkiye ji barê terorîzmê bê xelaskirin. Em niha di qonaxa hûrgiliyên piçûk da ne, bi rastî mijar bi hêleke din va nû dest pê dike."
Çelîk der barê civîna Lijneya Rêvebirina Navendî (MYK) ya ku bi serokatiya Serokomar û Serokê Giştî yê AK Partiyê Recep Tayyîp Erdogan va li Navenda Giştî ya Partiyê çêbû da daxuyanî da.
Berdevk Çelîk daxuyand ku Serokomar Erdogan di axaftina xwe ya vekirinê ya civînê da pêvajoya Tirkiyeya Bêteror di serî da, bi berfirehî behsa siyaseta navxweyî û derva kir û ji bo xebatên dahatûyê jî telîmat dan.
Çelîk got şaxên ku bi van mijaran ra eleqedar in wê li gorî van telîmatan planên xwe yên xebatan bikin.
Çelîk der barê pêvajoya Tirkiyeya Bêteror da bi bîr xist ku qonaxeke nû derketiye holê û wan di vê mijarê da gelek civîn li dar xistiye û şêwirên wan jî dewam dikin.
Çelîk da zanîn ku ev pêvajo pêvajoyeke pir berfireh e, aliyên wê yên siyasî, hiqûqî, îstîxbaratî û stratejîk hene û wiha got: "Tişta li vir bingehîn ew e ku Tirkiye ji barê terorîzmê bê xelaskirin. Em niha di qonaxa hûrgiliyên piçûk da ne, bi rastî mijar bi hêleke din va nû dest pê dike."
Çelîk daxuyand ku divê xwedî li vê pêvajoyê bê derketin û wiha dewam kirr: "Divê em dijî hewldanên sabotekirina pêvajoyê yên li ser hin tiştên ku çênebûne tê kirin hesas bin. Ji taybetmendiyên dewletê, nirxên gel tawîz nayê dayîn."
Çelîk anî ziman ku di vê pêvajoyê da rexneyên erênî pir biqîmet in.