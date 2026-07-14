Asîmanê Wanê mazûvaniya pereşûtvanên berpalê yên Îranî dike

Necmettin Karaca
14 Tîrmeh 2026•Rojanekirin: 14 Tîrmeh 2026
Dîmenên bêhempa yên Gola Wanê, hewaya sar û paqij ya herêmê, girên bilind û şert û mercên bayê yên guncaw pereşûtvanan ber bi herêmê va dikişînin.
Tîmeke pereşûtvanan ku ji 10 kesan pêk dihat, piştî ku ji ber sînordarkirinên firînê yên li Îranê berê xwe dabûn rêyên cuda, gihîştin navçeyê û li hemberî dîmena bêhempa ya Gola Wanê firiyan.
Pîlotên pereşûtvanên berpalê yên Îranî ji Girê Firînê yê Golên Madavankê cihekî ku li ser Gola Wanê dinihêre, rabûn û li asîmanên ser navçeyê firiyan.
Hezkiriyên biyanî yên adrenalînê ku vê dawiyê serdana herêmê dikin, bi parvekirina dîmenên firînên xwe li ser medyaya civakî, danasîna bajêr jî dikin.